Знаменитый актер случайно "засветил" голую любовницу (видео)
На видео Монтано поздравляет одного из своих поклонников с днем рождения. Мужчина настолько увлекся разговором, что даже не заметил, как его обнаженная подруга зашла в комнату и взяла со стола полотенце. Судя по всему, героиня ролика тоже не подозревала, что ее снимают. Подписчики сразу обратили внимание на таинственную незнакомку и написали об этом в комментариях к видео. Актер сразу удалил ролик. Однако СМИ удалось его сохранить.
Герцогиня Кембриджская вышла в свет в безупречном виде
Легендарная артистка просто не могла поверить в случившееся
Откровением ведущая поделилась в Instagram
Страхов уже обратился в полицию