Знаменитого актера избили в Москве

Известный российский актер Даниил Страхов был избит неизвестными в Москве. Об этом сообщает один из Telegram-каналов.

Страхов вышел из своей квартиры, чтобы сделать замечание людям, курившим под окнами его дома. Между ними возник конфликт, хулиганы напали на актера и нанесли ему несколько ударов по голове.

Злоумышленники скрылись сразу после драки. Артист обратился в полицию, а потом отправился в больницу. Страхов пока не комментирует произошедший инцидент, передает Telegram-канал "Мутко против".

Даниил Страхов учился на актерском факультете Школы-студии МХАТ, после чего перевелся в Щукинское училище. Популярность приобрел благодаря роли барона Владимира Корфа в сериале "Бедная Настя". Также снялся в фильмах "Бригада" и "Грозовые ворота".

Напомним, что в июле этого года актеры из сериала "Ольга" Алина Алексеева и Борис Дергачев подверглись нападению пьяного мужчины в московском баре. Посетитель подошел к звездам и начал их оскорблять.

Затем дебошир вытащил на улицу Дергачева и стал его избивать. Когда Алина попыталась помочь Борису, мужчина сильно ударил ее по лицу. Потерпевшие и нападавший написали друг на друга заявления в полицию.