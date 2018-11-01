Сябитова раскрыла секрет шоу "Давай поженимся!"

Сваха пустила поклонников в святая святых. Ведущая "Давай поженимся!" показала закулисье съемок нового сезона программы.

Роза Сябитова опубликовала ролик на своей странице в Instagram. Она призналась, что поняла, как мало видео выкладывает в микроблог.

"А вам, мои подписчики, это интересно. Устраняю этот пробел. Сейчас у нас идут съемки "Давай поженимся!". Вот так начинается этот процесс", – написала ведущая шоу в подписи к видео. Также Сябитова рассказала, что теперь передача будет выходить в новом формате.

Телеведущая раскрыла секрет и показала, как проходят последние минуты перед началом записи. "Так, мы все заряжены... Лариса идет на стоечку. Последние наставления. Программа начинается. Вперед", – прокомментировала ведущая "Давай поженимся!".

Напомним, новый сезон полюбившегося россиянам проекта стартовал на Первом канале 3 сентября. Шоу "Давай поженимся!" вновь изменило формат. Теперь у женихов и невест будет вдвое больше претендентов.

В этом году "Давай поженимся!" отмечает десятилетний юбилей. За это время его ведущие Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина стали для зрителей словно родственники. Женщины прислушиваются к рекомендациям телесвах и во многом берут с них пример.