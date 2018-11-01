"Занавеска на голое тело": откровенный образ Лопес раскритиковали в Сети

Американская актриса Дженнифер Лопес недавно снялась в фотосессии для журнала InStyle. На одной из фотографий она предстала в открытом изумрудном наряде, который пользователи в шутку назвали "занавеской".

49-летняя актриса продемонстрировала идеальную фигуру в сверкающем изумрудном платье от Valentino. Однако, как оказалось, изначально это была лишь накидка, которую затем решили превратить в платье. Один из посетителей развлекательного сайта 9GAG посвятили ей пост под названием "Она просто надела блестящую занавеску". Он уже собрал более десяти тысяч лайков.

В интервью журналу InStyle Лопес призналась: она не ожидала, что когда-нибудь станет вдохновлять женщин своим телом. "Я просто была собой. В моей семье пышные формы всегда превозносили, и, более того, они считались частью культуры. Мне говорили: "У Дженнифер большой зад, и это хорошо", – поделилась она.

Она также рассказала о стереотипах, которые существуют в современном шоу-бизнесе и запрещают женщинам преуспевать в разных видах деятельности – в кино, музыке и танцах. "Наступил тот самый момент, когда женщина не боится сказать, что хочет большего. Я не понимаю, почему ты не можешь быть одновременно актрисой, певицей и танцовщицей. Так же начинался весь этот бизнес! Почему ты не можешь быть и комедийной, и драматической актрисой? Да, некоторые люди не могут совмещать, но есть и более талантливые личности. Так пусть они занимаются тем, о чем всегда мечтали!" – отметила она.

Несколько дней назад Дженнифер Лопес объявила, что скоро выйдет замуж четвертый раз. Ее избранником стал бейсболист Алекс Родригез, с которым она познакомилась в марте 2017 года.