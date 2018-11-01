Больной раком телеведущий впервые появился после страшного известия

Ведущий шоу "Еда, я люблю тебя!" и актер сериала "Сладкая жизнь" впервые появился на телевидении после признания, что у него рак. Эдуард Мацаберидзе стал гостем шоу "Вечерний Ургант".

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