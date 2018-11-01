Больной раком телеведущий впервые появился после страшного известия
Программа выйдет в эфир 1 ноября. О том, что артист поучаствует в передаче, сообщил сам шоумен.
"Это Эдик @edmatsaberidze. Он очень крутой. И очень смешной. Сегодня вечером в @vecherniy_urgant", – написал Ургант на своей страничке в Instagram. При этом ведущий шоу опубликовал совместное фото с Мацаберидзе.
На снимке Эдуард выглядит хорошо: посвежевшим и уверенным в себе. Пользователи соцсети сразу заметили перемены во внешности онкобольного ведущего.
"Такой он молодец. Восхищаюсь. Так с юмором и позитивом подошел к серьезной болезни. Пример для всех, кто тоже борется", "Сила воли оказалась сильнее болезни!", "Боже, как же приятно видеть его в хорошем расположении духа, и волосы отросли", "Крепчайшего здоровья Эдику", – откликнулись на публикацию фолловеры.
Напомним, Эдуард впервые объявил страшную новость о том, что болен раком, в начале мая этого года. Известие шокировало поклонников актера.
Отметим, недавно Эдуард Мацаберидзе вернулся к работе. Вместе со своими друзьями и коллегами по шоу "Еда, я люблю тебя!" он запустил на YouTube шоу "Канал маминой подруги".
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