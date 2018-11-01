Прилепин жестко унизил Собчак за дерзкие нападки

Заслуга Ксении Собчак и ей подобных лишь в том, что в стране выросло число людей беспринципных – но при этом с гонором и при деньгах. Захар Прилепин отреагировал на пост экс-кандидата в президенты, в котором телеведущая раскритиковала внешность главного редактора RT.

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