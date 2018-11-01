Начало нового месяца выдалось богатым на сплетни и сенсационные заявления знаменитостей. "Дни.ру" постарались на славу и собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 ноября 2018 года.

Роскошная Кейт Миддлтон утерла нос голозадой Меган Маркл

По информации Кенсингтонского дворца, Миддлтон приехала в музей перед Днем перемирия, чтобы узнать о своих предках, которые погибли в Первой мировой войне. Она просмотрела письма, касающиеся трех братьев прабабушки.

При этом Кейт прекрасно выглядела. Для выхода в свет она выбрала синее платье с рукавами длиной три четверти от британского модельера Дженни Пакхема. Образ дополнили бежевые лодочки на высоком каблуке. Читайте это, а такжевсе последние новости шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".

Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии

Веселые поминки, устроенные вдовой Николая Караченцова, шокировали не только поклонников артиста, но и его друзей. Ролик, в котором ликующая Людмила Поргина кричит за поминальным столом: "За вечную жизнь Коленьки нам выпить пора! Ура, ура, ура!", немало удивил художника Никаса Сафронова.

"Я даже не ожидал, что такое может произойти, – прокомментировал он безобразную вакханалию. – В России испокон веков существуют православные традиции, и их нужно соблюдать, тем более когда на отпевание пришел сам патриарх. На поминках принято вспоминать добрым словом усопшего и молиться за упокой его души..."

Брошенный женой-пенсионеркой Солнцев ушел в отрыв

Во многих странах мира люди отметили Хеллоуин. Не остался в стороне от модного веяния и Гоген Солнцев. Судя по хештегам к его последней публикации в социальной сети Instagram, мужчина закатил праздник. На фотографии Солнцев запечатлен в черно-салатовом наряде и с шикарной короной из перьев на голове.

Впрочем, нет твердой уверенности, что снимок сделан именно сейчас. Подробнее об этом можно узнать наряду со всеми последними новостями шоу-бизнеса на сегодня.

Караченцов с того света прислал подарок Чуриковой

Инна Чурикова и Николай Караченцов пришли работать в Театр имени Ленинского комсомола (ныне – "Ленком") почти одновременно. А в 1974 году блистали в спектакле Марка Захарова "Тиль", который оказался для обоих судьбоносным. С тех пор актеры дружили домами.

"Коля стал моим любимым партнером на сцене, – заверила Чурикова. – Его с Людочкой мы всегда считали близкими друзьями. У нас почти одновременно родились мальчишки. Наши ребята вместе отдыхали, играли. Когда я приходила в гости в семью Караченцовых, видела, что все стены подъезда были расписаны. Женщины писали, как они его любят, назначали свидания".

Жена Сергея Жукова из "Руки вверх!" сообщила о расставании

Супруга солиста группы "Руки вверх!" Сергея Жукова подвела итоги ушедшего октября. Регина Бурд сообщила о расставании, отметив, что это плюс.

Сергей Жуков и Регина Бурд – одна из самых гармоничных супружеских пар в отечественном шоу-бизнесе. Бывшая участница группы "ВИА Сливки" подарила популярному артисту дочь Нику и сыновей Энджела и Мирона. Она находит время не только для семьи, но и для работы – у Сергея и Регины несколько бизнес-проектов.

Последние новости шоу-бизнеса насегодня, 1 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.



