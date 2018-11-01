Недолеченного Джигарханяна бросили на произвол судьбы

Армена Джигарханяна выписали из больницы. Известный российский актер еще не до конца поправился, однако долечиваться будет дома.

Работать Джигарханяну медики не разрешили. Актеру предписан строгий постельный режим. Если Армен Борисович прислушается к рекомендациям врачей, то через неделю сможет вернуться в театр.

"Он уже выписался, но еще до конца не поправился. Состояние еще требует долечиться. Там была нехорошая ситуация, но врачи быстро среагировали. Практически постоянно следят. Сейчас уже нормально, сейчас он в хорошем настроении", – приводит слова друга артиста, Артура Согомоняна, телеканал "360".

Армена Джигарханяна госпитализировали две недели назад. В театре поясняли, что актер и режиссер проходит санаторное лечение, чувствует себя хорошо. Притом что это была уже пятая госпитализация за 2018 год.

Позже стало известно, что актер все же остался в санатории. "Армен Борисович собирался выписываться, но врачи порекомендовали остаться еще примерно на неделю в санатории", – сказал его друг Согомонян.

Напомним, на днях в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна состоялась большая премьера – "Мольер" в постановке Сергея Виноградова. Однако худрука в этот важный день на месте не оказалось.

Как писали "Дни.ру", на анонсирующую премьерный показ пресс-конференцию Джигарханян не пришел. Журналисты его потеряли: табличка с именем на столе была, а человека не было.