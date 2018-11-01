Недолеченного Джигарханяна бросили на произвол судьбы
Работать Джигарханяну медики не разрешили. Актеру предписан строгий постельный режим. Если Армен Борисович прислушается к рекомендациям врачей, то через неделю сможет вернуться в театр.
"Он уже выписался, но еще до конца не поправился. Состояние еще требует долечиться. Там была нехорошая ситуация, но врачи быстро среагировали. Практически постоянно следят. Сейчас уже нормально, сейчас он в хорошем настроении", – приводит слова друга артиста, Артура Согомоняна, телеканал "360".
Армена Джигарханяна госпитализировали две недели назад. В театре поясняли, что актер и режиссер проходит санаторное лечение, чувствует себя хорошо. Притом что это была уже пятая госпитализация за 2018 год.
Позже стало известно, что актер все же остался в санатории. "Армен Борисович собирался выписываться, но врачи порекомендовали остаться еще примерно на неделю в санатории", – сказал его друг Согомонян.
Напомним, на днях в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна состоялась большая премьера – "Мольер" в постановке Сергея Виноградова. Однако худрука в этот важный день на месте не оказалось.
Как писали "Дни.ру", на анонсирующую премьерный показ пресс-конференцию Джигарханян не пришел. Журналисты его потеряли: табличка с именем на столе была, а человека не было.
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