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"Делают химиотерапию": Ольга Слуцкер рассказала о борьбе с раком

Ольга Слуцкер. Фото: www.globallookpress.com
Светская львица Ольга Слуцкер сообщила печальную новость. Отец бизнесвумен Сергей Владимирович проходит лечение от онкологического заболевания.
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Отцу Ольги 88 лет. Всю свою жизнь он работал адвокатом. Оказавшись на больничной койке Сергей Владимирович решил стать богером и уже записал первое видео для Instagram.

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Запись опубликовала на своей странице Ольга. "Он лежит в больнице, ему делают химиотерапию. Я не могла не выставить этот его задорный монолог, потому что в нем много жизни и духа сегодняшнего времени", – рассказала Слуцкер.

Ольга убеждена, что с ее папой все будет хорошо. "Потому что главное – мотивация, которая вытаскивает человека из даже самых сложных проблем. Как видите, мотивация у папы есть. Он собирается стать блогером и рассказать интересные истории из своей 65-летней работы уголовным адвокатом", – отметила бизнеследи.

Отметим, что у самой Слуцкер дела идут в гору. Владелица популярной сети фитнесс-клубов зимой 2007 года заняла пост президента Федерации фитнес-аэробики России и стала членом исполнительного комитета Международной федерации спорта, аэробики и фитнеса.

Автор: Алёна Нестерова10 ноября 2018, 12:35

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