Разъяренная Волочкова притащила отцу-инвалиду новую женщину
Анастасия рассказала, что квартиру, которую она купила для папы, его сожительница с дочерью превратили в сарай. Находиться в таких условиях просто опасно.
"Все с протечками, потрескавшиеся стены, потолок, кухня. Я просто пошла пописать в туалет, и я обнаружила, что там вот эта кнопочка, что она с каким-то штырьком. Это надо руками там ковыряться, чтобы это все выдергивать", – ужаснулась Волочкова.
Разъяренная балерина решила сама навести порядок. Она вызвала ремонтную бригаду и занялась перестройкой квартиры. А гражданскую жену отца Елену Анастасия освободить помещение.
Свое поведения балерина объясняет просто – женщина клятвенно обещала ухаживать за парализованным Юрием Федоровичем и содержать в порядке квартиру. На хозяйственные нужны Анастасия ежемесячно перечисляла по 30 тысяч рублей. А Елена тратила всю сумму на себя.
"Я стала замечать, что уже стали воспринимать эти мои деньги, которые я пересылаю каждый месяц, как должное и как зарплату. И они уже мне стали писать типа: "А где зарплата сиделкам". Я такая: "Как вы из родственников превратились в сиделок?" – пожаловалась Пятому каналу Анастасия.
Вместо заносчивой сожительницы Волочкова привела отцу другую женщину – профессиональную сиделку, которая официально получает зарплату. По словам артистки, для папы она выбирает только самое лучшее.
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