Измены Чумакова ошарашили Ковальчук

Алексей Ковальчук стал гостем шоу "Выход в люди" на канале "Россия-1". Артист на всю страну рассказал об изменах.



Певец признался, что его супруге приходится выслушивать лживые заявления незнакомок, которые утверждают, что имели интимную связь с Алексеем. Кроме того, иногда появляются анонимные угрозы.

"Могут просто позвонить Юле и сказать: "У нас есть компромат на Алексея, где он занимается любовью с другой женщиной. Созвонитесь со мной, давайте пообщаемся", – рассказал Чумаков.

Один из таких звонков едва не привел к крупному скандалу. Ковальчук взяла трубку и молодой человек на другой стороне провода заявил, что у него есть компромат на Алексея. По словам шантажиста, на кадрах, снятых в Сочи, муж Юлии занимается сексом с девушкой.

Певица была ошарашена, поскольку знала, что недавно Алексей действительно был на курорте. Певица тут же пошла к супругу и потребовала от него объяснений. Чумаков жену утешил и по-своему разобрался с обидчиками.

"Юлия стоит бледненькая, переживает. Я ее успокоил, сказал, что ничего такого не было. Сразу же позвонил по этому номеру", – вспоминает артист.

Шантажист, услышав голос певца, бросил трубку. "Потом перезвонил и сказал: "Леша, мы подготовили на тебя скриншоты и видео. Если ты будешь сам на себя смотреть, то не поверишь, что это не ты. Но ты не стал хамить, поговорил с нами достойно. Мы поняли, что у вас с Юлей правильные отношения, вы друг другу доверяете. Мы закрываем эту всю историю", – рассказал Чумаков.

Звонок оказался атакой пранкеров. Хулиганы собирались просто спровоцировать известную семью и проверить их чувства.



Как писали "Дни.ру", Алексей и Юлия – одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Они поженились в 2013 году. 12 октября 2017 года артисты стали родителями. У них появилась дочь Амелия.