Даже в выходные звезды не могут обойтись без скандалов и интриг. Кто сегодня огорошил интимным откровения, можно узнать на сайте "Дни.ру". Мы собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 ноября 2018 года.



Закричавшей Кудрявцевой стало плохо на телешоу

Николай Дроздов стал очередным звездным гостем шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". На программу он пришел не один.

Ведущей стало дурно, когда она увидела, как известный любитель всех живых тварей Николай Дроздов достал из стеклянной коробки огромного черного мохнатого паука. Она призналась, что ей страшно.

Беременная Кейт Миддлтон в угоду мужу рискует жизнью

Кейт Миддлтон готова подарить принцу Уильяму четвертого ребенка. Слухи о беременности герцогини обрастают все новыми подробностями.

Дворецкий, служивший при принцессе Диане, убежден, что Кейт родит Уильяму дочь. Просто потому, что принц очень хочет еще одну девочку. Подробнее об этом можно узнать на сайте "Дни.ру" наряду со всеми последними новостями шоу-бизнеса на сегодня.

Организм Пугачевой истощен

Поговаривают, что Примадонна узнала страшный диагноз. Что на самом деле происходит с любимицей миллионов, рассказал экстрасенс.

К сожалению, у Аллы Борисовны действительно целый букет болезней, это так", – развел руками специалист. По словам ясновидящего, певица живет с этим практически всю жизнь. "Ее организм адаптировался к разным недугам, плюс певица получает лучшее медицинское обслуживание из возможного на сегодняшний день", – отметил экстрасенс.

Николай Дроздов впервые рассказал о больной дочери

Телеведущий дал откровенное интервью. В первый раз Николай Дроздов женился, будучи студентом. Его избранницей стала женщина по имени Инна. Она подарила ему дочь Надежду. Однако их брак продлился лишь два года. По мнению Дроздова, у них не сошлись характеры, но стоило им расстаться, как отношения наладились.

Тем не менее, он помогал с воспитанием дочери, брал ее к себе. Но много времени с ней он проводить не мог, потому что часто путешествовал и уезжал в экспедиции. Недавно Надежда упала с лестницы и сломала позвоночник. Подробнее о произошедшем читайте в новостях шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".

Ани Лорак ушла в разнос в эфире шоу "Голос"

В пятом эпизоде шоу Первый канал подготовил зрителям сюрприз. Среди конкурсантов на сцену вышел сын известного блюз-исполнителя и финалиста "Голос. 60+" Николая Арутюнова Сергей.

После того, как молодой мужчина исполнил свой номер и получил похвалу от всех членов жюри. На сцену вышел его отец и тоже запел. От зажигательного пения 60-летнего Арутюнова Ани Лорак буквально обомлела и ушла в разнос. Наставница вскочила со своего места и пустилась в пляс.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 10 НОЯБРЯ 2018 ГОДА, ЧИТАЙТЕ В РАЗДЕЛЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЮЖЕТАХ.