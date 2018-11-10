Галкина перекосило во время разговора с вдовой Задорнова

Сегодня, 10 ноября, ровно год, как не стало известного сатирика Михаила Задорнова. Почтить его память решил Максим Галкин в передаче "Сегодня вечером", куда пришли вдова артиста Елена Бомбина с дочкой Еленой и его первая супруга Велта Задорнова.

Ток-шоу "Сегодня вечером", которое в этот раз Максим Галкин вел без своей соведущей Юлией Меньшовой, получилось очень теплым, искренним и веселым. Максим сразу объяснил, что передача будет носить легкий характер, дескать, так хотел сам Михаил Задорнов.

За столом сидели его вдова Елена Бомбина с дочерью Еленой, его старшая сестра Людмила, коллеги Семен Альтов и Сергей Дроботенко, близкий друг Владимир Качан и многие другие. Воспоминания близких людей перемежались отрывками различных номеров самого Михаила Задорнова.

Интересно, что на шоу появилась и первая супруга сатирика Велта. Как оказалось, они с Михаилом родились в одном роддоме и в одно время, с разницей лишь в пять дней. Они познакомились, когда им было по пять лет, потому что жили в одном доме, хотя их родители и не были знакомы. Учились они в одном классе, постепенно сблизились и завязались романтические отношения. Однако поженились они спустя время.

Даже после развода Михаил и Велта сохранили теплые дружеские отношения. Поэтому она наравне со всеми делилась воспоминаниями о сатирике, о его последних днях. При этом собеседники старались говорить только о хорошем и смешном.

К примеру, Елена Бомбина рассказала, как будучи на гастролях Михаила задорнову очень захотелось мороженого, но афиши были развешаны повсюду, и она его предупредила, что ему не дадут прохода, потому что легко узнают. Тогда он надел кепочку, надвинув ее на глаза, и отправился, изображая бомжа, в первый попавшийся магазин, а там – прямо к морозильнику.

Это увидела продавщица и, разозлившись, указала ему на его социальное положение и велела ему не копаться в мороженом. Тогда Задорнов скинул кепку, и она его мигом узнала. Продавщица расцвела в улыбке, сообщила, что рада его видеть и предложила не прерывать своего занятия.

Зал посмеялся, а Максим Галкин вспомнил, что Михаил Задорнов действительно часто давал советы им, молодым артистам, что нужно носить головные уборы, чтобы тебя не узнали, и кривить лица. С этими словами Максим скривился, изобразив жуткую гримасу. Зрители в студии рассмеялись.

Напомним, Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет. У артиста выявили рак головного мозга в октябре 2016-го. В конце ноября того же года Михаил Задорнов был прооперирован в Германии, но болезнь победила.

