Максим Виторган усомнился в своем отцовстве

В интервью журналисте Ирине Шихман в интернет-проекте "А поговорить?" актер Максим Виторган отшутился в ответ на вопрос о второй беременности Ксении Собчак. Он заметил, что если ведущая и ждет ребенка, то, вероятно, не от него.

Слухи о второй беременности Ксении Собчак ходят так долго, что для многих успели превратиться в практически подтвержденную информацию. Масла в огонь подливает сама ведущая, которая не дает прямого ответа на этот вопрос, однако намеками дает понять публике, что она в своих предположениях не далека от истины.

Журналистка Ирина Шихман спросила о втором ребенке Ксении Собчак у ее мужа Максима Виторгана. "Может, не от меня? Может, меня просто не предупредили?", – отшутился он. Говоря же об уже рожденном сыне актер был более многословен. Он объяснил, почему ведущая так много выкладывает ребенка на своей странице в Instagram.

"Вы видите, что с ней происходит? Вы видите, что она сумасшедшая мамаша? Вы думаете, в этом есть какой-то расчет? Нет. Я ей говорю: "Заканчивай", но она не может остановиться", – пожаловался Максим Виторган.

"Ее переполняют эмоции. Это абсолютно иррациональная вещь. Она просто оказалась сумасшедшей мамашей, и все. Но я, честно говоря, всегда говорил, что так и будет", – добавил он.

Отметим, что сама Ксения известие о своей второй беременности еще ни разу открыто не прокомментировала. Отмалчивается и ее мать, сенатор Людмила Нарусова, хотя политик и признавалась, что мечтает понянчить еще одного внука.

Напомним, о беременности Ксении Собчак заявил человек из ее ближайшего окружения. "Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся", – сказал представитель Собчак Кирилл Суханов.