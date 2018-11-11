Максиму Фадееву потребовалось лечение после таблеток для похудения

Продюсер Максим Фадеев признался, что принимал специальные таблетки для борьбы с лишним весом. Было это, по его словам, всего лишь один раз, после которого музыканту на протяжении полутора лет требовалось лечение.

В эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ Максим Фадеев рассказал о том, как получилось, что он не по своей воле стал лицом таблеток для похудения. Продюсер признался, что действительно заказывал этот препарат.

По его словам, он увидел рекламу средства для сброса веса в интернете. Тогда для распространения таблеток продавцы использовали имя Ксении Бородиной. "Я тоже попробовал и после этого лекарственного препарата я года полтора выкарабкивался с желудочно-кишечными проблемами", – подчеркнул Максим Фадеев.

Он действительно похудел на 65,5 килограмма, однако используя не сомнительное лекарственное средство, а другие, менее простые, но более надежные и безопасные методики. Фадеев показал, что в холодильнике у него лежат овощи, фрукты и вода, а вот места жирным продуктам там не нашлось.

Музыкант признался, что в свое время ушел со сцены как раз из-за проблем с лишним весом. "Я уважал свою аудиторию и не хотел, чтобы они видели то, что я видел", – подчеркнул Максим Фадеев.

Напомним, ранее Фадеев уже предупреждал своих поклонников об опасности приема таблеток для похудения. "Я никогда не худел на таблетках. Если это было, то это было очень давно и это были печальные опыты. Не слушайте никого, я ничего не употребляю, кроме собственной методики, и она бестаблеточная", – написал он на своей странице в Instagram.