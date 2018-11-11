Мать Тимати жестко осадила его любовницу

Слухи о том, что рэпер Тимати готовится или уже успел связать себя узами брака с моделью Анастасией Решетовой циркулируют среди любителей следить за жизнью звезд с завидной регулярностью. Сама спутница музыканта также дает для подобных разговоров богатую почву. Однако мать главы лейбла BlackStar стоит на страже и жестко отбивает все провокации.

Заинтересованная публика активно следит за личной жизнью рэпера Тимати. Из-за того, что сам он не слишком любит посвящать общественность в подробности того, что происходит с ним вне пределов сцены, информации для размышлений у поклонников крайне мало. В таких условиях возникают самые разные слухи.

Так, еще совсем недавно народ обсуждал, что Тимати и Анастасия Решетова расстались. Эти слухи не подтвердились, и тогда пользователи Сети переключились на обсуждение новой темы – якобы спутница музыканта ждет от него ребенка.

Следом возникла еще одна тема – будто они то ли готовятся к свадьбе, то ли уже успели сыграть ее в тайне ото всех. Эту информацию подогрел снимок, появившийся в Сети, где на безымянном пальце правой руки модели поклонники заметили кольцо. А букву "М", которой Решетова прокомментировала снимок, пользователи Сети идентифицировали как аббревиатуру от слова "муж".

Обсуждение личной жизни спутницы рэпера Тимати могло бы длиться еще очень долго, если бы ее жестко не осадила мать музыканта. У нее спросили, женат ли ее младший сын. "Нет, так же, как и старший", – цитирует портал vokrug.tv не имеющий двояких толкований ответ Симоны Юнусовой.

Отметим, ходят слухи, что Тимати и Анастасия Решетова до сих пор не поженились только потому, что у модели крайне напряженные отношения с матерью ее возлюбленного. Однако тот факт, что любленные счастливы в своих отношениях уже три года, говорит о том, что чувства они испытывают друг к другу самые серьезные.