Сподвижник Табакова сбежал из театра

Один из ближайших и старейших сподвижников покойного Олега Табакова Александр Стульнев подписал заявление об уходе с должности директора "Табакерки" по собственному желанию. В театральной среде поговаривают, что это решение было принято им не вполне самостоятельно.

Александр Стульнев был директором театра "Табакерка" с 1997 года и по праву может считаться одним из самых верных и давних сподвижников Олега Табакова. Однако спустя девять месяцев после смерти прославленного режиссера он принял решение покинуть свой пост.

В театральной среде поговаривают, что это решение Александр Стульнев принял не самостоятельно, передает telegram-канал "Закулиска". Подробностей происходящего в руководстве театра не сообщается. Однако публика шепчется, дескать новый художественный руководитель "Табакерки" Владимир Машков нацелен на реформы, что и приводит к недопониманию, а подчас и конфликтам.

Напомним, Владими Машков стал художественным руководителем "Табакерки "23 апреля, заменив на этом посту Олега Табакова. Владимир рассказал о своих первых действиях на новом поприще: "Я смотрю спектакли, работаю с актерами, начинаем что-то репетировать. Хоть меня и не было в этом театре десять лет, я никогда не выпадал из его жизни. Там работают люди, которых я знаю очень давно. Да, мы все изменились за долгое время, но это родное мне место, и я не чувствую никакого дискомфорта. А только ощущаю ответственную радость за то, что мы должны сделать что-то интересное".

После этого в театре начались стремительные перемены. Вдова Олега Табакова Марина Зудина теперь – просто приглашенная актриса. Она призналась, что после ухода мужа почти полностью перестала общаться с Владимиром Машковым. "Нет особых поводов", – дипломатично заметила она.