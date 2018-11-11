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Шоу-бизнес

Малахов довел народ до бешенства из-за грязных сплетен о Задорнове

Михаил Задорнов. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники Михаила Задорнова пришли в бешенство после того, как журнал StarHit опубликовал заметку о музе сатирика. Шишки посыпались на главного редактора издания Андрея Малахова.
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Михаил Задорнов не зря считается одним из самых популярных и любимых артистов разговорного жанра в России. Любовь и трепетное отношение к памяти о сатирику после его смерти только крепнут. В связи с этим любая попытка найти в биографии юмориста черные пятна наталкивается на крайне жесткую реакцию людей.

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С настоящей волной народного гнева пришлось столкнуться изданию StarHit из-за заметок о Михаиле Задорнове. При этом одна статья всего лишь пересказывала часть программы "Сегодня вечером" с Максимом Галкиным на телеканале "Россия 1", где обсуждалась эта тема, а вторая была посвящена его "тайной музе".

Речь идет о музе Михаила Задорнова Марине Орловой. Девушка рассказывала, что между ней и артистом проскочила искра и породила слухи о том, что они с артистом состояли в интимных отношениях. Вдова юмориста Елена Бомбина обвинила девушку в желании попиариться.

"Жаль, что не у всех хватает достоинства и уважения к памяти Михаил Николаевича и своего таланта, чтобы не использовать черный пиар после его ухода. Конечно, появление таких муз вызывает сочувствие и даже иронию", – посетовала она.

Бомбина разоблачила главное "доказательство" особых отношений Михаила Задорнова и Марины Орловой. Девушка показывала всем автограф сатирика с подписью "С любовью". Оказалось, что это послание ей оставил совершенно другой человек – певец Брендон Стоун. Он сам признал свой почерк.

Тайной же музой назвали певицу Татьяну Москвину. Впрочем, ни для кого не секрет, что артист часто раскручивал начинающих коллег, если видел их талант. Именно так было в случае Москвиной, и речи о каких-то интимных отношениях в этой истории не шло.

Несмотря на уважительный тон статьи, сам факт попытки залезть в личную жизнь умершего артиста вызвал жесткое отторжение у поклонников Михаила Задорнова. Свой гнев они направили не на Максима Галкина, а на Андрея Малахова, который успел стать своеобразным символом освещения грязных подробностей из жизни звезд.

"Оставьте семью и память человека в покое (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В наше время не дают спокойно уйти. Все переворачивают годами людей...", "ЗАДОЛБАЛИ! НЕ БЫЛО НИКАКОЙ МУЗЫ! В ТОМ ПЛАНЕ В КАКОМ ВЫ ЭТО ПРЕПОДНОСИТЕ!", "Да это очередные выдумки Малахова и Стархита... Малахову просто грязи мало вот и льет грязь на приличных людей", "Малахов и передачу и журнал утопил в сплетнях и грязи", – возмутились пользователи Сети.

11 ноября 2018, 15:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Михаил Задорнов

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