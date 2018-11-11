Беременная звезда "Папиных дочек" сбежала из России

Дарья Мельникова, которую узнала вся страна благодаря роли Жени Васнецовой в сериале "Папины дочки", вместе с мужем и сыном отправилась в Израиль. Уже в ближайшее время актриса вновь станет матерью.

Согласно расчетам, второй ребенок Дарьи Мельниковой и Артуа Смольянинова появится на свет уже в декабре 2018 года. А пока актриса наслаждается своей беременностью и отдыхает в теплых странах.

В Израиле, куда отправилась семья, они сразу два праздника – юбилей отца и третий день рождения сына. "Даша и Артур решили, что в день рождения Смольянинову-младшему можно все. Мальчик любит рисовать, поэтому родители предусмотрительно сняли квартиру с моющимися стенами, чем тот воспользовался сполна!", – цитирует StarHit близких пары.

Впрочем, сидением в четырех стенах и активным их украшательством отдых в Израиле не ограничился. "Ребята съездили в пустыню, прогулялись по святым местам", – добавил знакомый семьи.

Оставаться в Земле обетованной долго Дарья Мельникова и Артур Смолянинов не собираются. "Рожать Мельникова решила в Москве, срок стоит примерно на середину декабря", – подчеркнул осведомленный источник.

По его словам, актриса также не планирует задерживаться в декретном отпуске. Дескать, в Театре Ермоловой ее ждет множество интересных проектов, пропускать которые она не намерена.

Примечательно, что Мельникова родила первенца в день рождения супруга. Материнство настолько пришлось Дарье по душе, что она начала вести свой блог об этом и даже создала марку одежды для беременных и кормящих.

Добавим, что личная жизнь актрисы Дарьи Мельниковой – тайна за семью печатями. Артистка практически не дает интервью, не посещает светских мероприятий, зато много работает, уделяет время благотворительной деятельности и занимается воспитанием сына.