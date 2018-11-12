Энистон променяла Питта на Ди Каприо
11 ноября Ди Каприо исполнилось 44 года, однако актер решил заранее отметить свой праздник. Как сообщают СМИ, мероприятие прошло в закрытом клубе Spring Place в американском городе Беверли-Хиллз.
Звезда сериала "Друзья" прибыла на светское мероприятие с двумя подругами. Энистон надела элегантное черное платье, которое подчеркнуло ее красивую фигуру. Актриса хорошо провела время, мило беседуя с дизайнером Дженнифер Мейери и актрисой Гвинет Пэлтроу. Создавалось впечатление, что Джен так комфортно в обществе с Ди Каприо, что она и не думала о Брэде Питте.
На частной вечеринке также были замечены певица Бейонсе и рэпер Jay-Z, которые "сидели рядом с танцополом, пока играли их песни". Актеры Ларри Дэвид и Саша Барон Коэн "развлекали присутствующих во внутреннем дворе клуба". Американский футболист Тони Ромо "шутил и танцевал" со своим другом Чейсом Кроуфордом. Об этом сообщил анонимный источник.
Вечеринку посетили такие знаменитости, как Тоби Магуайр, Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Алекс Родригес и Кейт Бекинсейл. Около 500 человек были приглашены на официальную часть, и лишь 50 затем смогли попасть на праздничный ужин, организованный только для близких друзей, передает RadarOnline.com.
Наряд герцогини был подобран крайне неудачно
Артисты буквально сияют от счастья
Певица раскрыла свои душевные терзания
Актриса оставила интригующий пост