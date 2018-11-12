После потери любимого Кудрявцева появилась в траурном платье
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лера Кудрявцева опубликовала фотографию, сделанную во время съемок ток-шоу "Звезды сошлись". Для передачи популярная телеведущая выбрала черное платье до колен, изюминкой которого стали пышные рукава. Завершили образ плотные черные колготы и в тон туфли. Строгий вид Кудрявцева дополнила убранными в низкий пучок светлыми волосами.
По мнению некоторых фанатов, получившийся образ оказался несколько мрачным. "У Леры усталый вид был на этой программе", "Одета как бабка", "Сейчас ты как тетка!", "Вся в черном, старит", "Как в трауре", – высказали свое мнение поклонники.
Некоторые фанаты пришли к выводу, что Кудрявцева таким образом дает понять, что переживает потерю своего любимого кота Фофана, который на днях сбежал из дома. Об этом сообщила Лера в своем аккаунте. "Фофан убежал за котом через забор", – коротко написала телеведущая к видео. Кудрявцева запечатлела своего мужа вместе с еще одним мужчиной, которые пытались разыскать кота, но обнаружили лишь огромную дыру, сквозь которую четвероногий питомец и сбежал.
Попытки отыскать кота не увенчались успехом. Однако на видео с камер наблюдения Фофан отметился. От избытка эмоций Лера Кудрявцева даже начала материться. В конце блондинка все же опубликовала стоп-кадр, на котором заметен пушистый хвост кота, заворачивающего за угол. С тех пор поклонники тщетно спрашивают у Леры, нашелся ли кот, однако та упорно отмалчивается. Куда разговорчивее оказался ее муж Игорь Макаров, на днях обнародовавший фотографию кота дома. Фанаты сделали вывод, что Фофан вернулся.
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