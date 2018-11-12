После потери любимого Кудрявцева появилась в траурном платье

На днях у Леры Кудрявцевой сбежал любимый кот. Телеведущая страшно переживала и даже, увидев его на видео с камер наблюдения, начала материться от эмоций. А теперь блондинка предстала в черном строгом платье на съемках ток-шоу.

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