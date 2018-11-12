"Большое потрясение": стало известно о состоянии мужа родившей Нюши

На днях певица Нюша родила дочь. Новоиспеченный дедушка Владимир Шурочкин рассказал о внучке и состоянии ее отца.

Владимир Шурочкин оказался одним из первых, кому счастливая Нюша показала фото новорожденной дочери. По мнению Владимира, девочка похожа на певицу. "Мне прислали фотографию. Она очень похожа на Нюшу. Я хорошо помню, какой дочь была в детстве, поэтому и кажется, что малышка – ее копия. Сейчас привыкаю к новому статусу, пытаюсь разобраться в чувствах. Испытываю такую любовь, которая распространяется на весь мир. Крылья выросли!" – поделился счастьем Шурочкин.

Мужчина признался, что пока лично не может увидеть малышку. У Владимира проблемы с загранпаспортом, а Нюша с мужем Игорем Сивовым находятся в Америке. "У меня украли загранпаспорт с американской визой. Придется получать ее заново. Сейчас запишусь на собеседование, надеюсь, до Нового года съезжу в гости, подержу внучку на руках", – выразил надежду отец Нюши.

Шурочкин отметил, что пока они с наследницей не обсуждали рабочие дела, также неизвестно, когда Нюша вернется на сцену. По мнению Владимира, все зависит от новорожденной крохи. "Первые роды – это, как правило, тяжело, были некоторые сложности. А для Игоря, который находился с Нюшей в такой ответственный момент – вообще большое потрясение. Считаю, что для мужчин полезно видеть процесс. А то они думают: раз – и вот ребенок. Но все далеко не так просто", – цитирует Владимира Шурочкина StarHit.

Ранее на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Нюша поблагодарила всех фанатов, поздравивших ее с рождением дочери. "Мои дорогие, огромное спасибо каждому, кто нас поздравил❤️ 😘 Отдыхаем, чувствуем себя хорошо и я, и малышка. Это просто волшебное время", – написала счастливая певица.