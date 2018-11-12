Пышку из "Дома-2" жестоко избил жених-армянин

Участница телепроекта "Дом-2" Александра Черно была жестоко избита своим возлюбленным накануне свадьбы. Об этом рассказал сам нападавший Иосиф Оганесян своим подписчикам на странице в Instagram.

Мужчина сообщил, что сейчас он вместе с Александрой активно готовится к предстоящей свадьбе. Однако, к сожалению, хлопоты по поводу церемонии нередко сопровождаются скандалами. Причиной последнего стал спор о мальчишнике. Александре не понравилась шутка о том, что вечеринку могут посетить подруги Оганесяна. Тогда жених разозлился и напал на нее с кулаками.

"Подготовка к свадьбе идет полным ходом. Каждый день это стресс, нервы и переживания. Буквально 2 дня назад чуть не расстались из "мальчишника" Слава богу мы друг друга услышали и пришли к компромиссу, конечно, без драк не обошлось. Мне стыдно до сих пор. Не думал, что будет так сложно! И вообще, с чего вы дорогие дамы решили, что мужчины не переживают и как то по другому воспринимают свадебное торжество? Это не так! Просто, в отличие от вас, мы мужчины (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Иосиф.

Пока неизвестно, какие травмы получила Александра. Очевидцы утверждают, что Оганесян нанес удар случайно, а его любимая просто оказалась в ненужном месте. Другие считают, что это была самооборона.

Сама девушка пока не прокомментировала этот инцидент. Она лишь рассказала подписчикам, что свадебные хлопоты доставляют ей "приятную усталость". Правда, иногда их "омрачают ссоры".