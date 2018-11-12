"Существуют же нормы приличия!": Сафронов осудил гулянки Поргиной во время траура

В православной традиции существует несколько видов траура, в зависимости от степени родства с покойным. Самый глубокий, который длится год, соблюдает вдова. В это время она должна носить одежду преимущественно черного цвета, не надевать никаких украшений и драгоценностей. В этот период она не может посещать увеселительные мероприятия и не имеет права вступать в брак.

А вот Людмила Поргина стала вести активную светскую жизнь еще до истечения 40 дней со дня смерти своего мужа Николая Караченцова. В первую же неделю вдовства она дважды побывала на спектаклях в театре, а теперь собирается съездить отдохнуть. Художник Никас Сафронов такого поведения понять не может.

"Конечно, показное горе и страдания на публику совершенно не требуются, но все-таки существуют некие нормы приличия, которые нужно соблюдать во время траура, – цитирует самого известного художника России портал womansstyle.ru. – Да, мы не можем осуждать Людмилу Поргину за то, что она хочет жить дальше, хочет отвлечься от трагедии. Она 13 лет ухаживала за тяжело больным Караченцовым, мыла его, одевала, занималась с ним, возила по врачам, за границу. И все эти годы была в некоем заточении, полностью отдавая себя мужу, выполняя функции друга, помощницы и жены одновременно. Но вот для того, чтобы сохранить ауру хорошей супруги, которая жила с большим актером, любила его и боготворила, Людмиле Андреевне, наверное, нужно было провести некоторое время в трауре – ведь не зря возникли девять дней, 40 дней…"

Напомним, Николай Караченцов скончался 26 октября в больнице Красногорска от онкологического заболевания и отказа почек. На протяжении 13 тяжелых лет с ним неразлучно была жена Людмила Поргина, которая сделала все, чтобы продлить жизнь и облегчить страдания артиста – возила его в разные страны, водила на премьеры и не позволяла падать духом.

