Изменившаяся Бабкина стала похожа на Леонтьева

Надежда Бабкина предстала в новом образе. Однако не всем поклонникам понравилось преображение прославленной артистки.

Надежда Бабкина успевает и выступать со своим ансамблем "Русская песня", и ставить спектакли, и сниматься в телевизионных передачах, и заседать на собраниях в Госдуме. Прославленная артистка умудряется выкроить время, чтобы порадовать многочисленных подписчиков своей странички в социальной сети Instagram.

Так, Надежда опубликовала свежие фотографии, сделанные на съемках передачи "Модный приговор". На снимках популярная исполнительница запечатлена в атласном наряде сизого цвета и внушительных украшениях. Образ дополнили кудри. Последний аспект вызвал неоднозначную реакцию у ее поклонников.

"Валерий Леонтьев, копия, масло! Извините (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А мне напомнили , Валеру Леонтьева)))", "Прическа ужасная !!!!", "Надежда Георгиевна, вы супер! Но эти кудряшки..... если честно.... не для вас!", "Поменяйте прическу -срочно!", "Ужаааааас!!! Как можно еще советы давать по моде. При всем моем уважении к НБ новогодняя елка", – высказали свое мнение пользователи Сети.

Ранее Надежде Бабкиной досталось от фанатов за то, что она якобы перестаралась с изменениями собственной внешности за счет мастерства пластических хирургов. Впрочем, кандидат медицинских наук, пластический хирург Андрей Ковынцев убежден, что все изменения – в лучшую сторону.

Эксперт заметил, что Надежда много времени проводит у косметолога. Дескать, глядя на артистку, очевидно, что пластической хирургии недостаточно. Цвет, тонус кожи – то, о чем нельзя забывать в любом возрасте, высказал мнение профессионал.