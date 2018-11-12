Галкину нашли молодую жену

Максим Галкин и Кристина Орбакайте встретились в Нью-Йорке. Совместный снимок звезд, опубликованный в Instagram, вызвал бурное обсуждение поклонников.

Кристину Орбакайте часто можно увидеть в компании с Максимом Галкиным. Вот и теперь они "случайно" встретились в Нью-Йорке, куда шоумен отправился на гастроли. Момент встречи родственников, запечатленный фотографом, опубликован в микроблоге певицы.

"Вот так встреча! Спасибо за шикарный концерт!" – подписала снимок Орбакайте.

Кристина нарядилась в элегантное черное платье и теплое изумрудное пальто. Максим появился на публике в клетчатом пальто и черных брюках. Подписчики певицы заметили, что шоумен явно набрал лишний вес. Тут же нашлись защитники Галкина, которые заявили, что их кумир – мужчина спортивный и подтянутый, а фотограф просто выбрал неудачный ракурс.

"Кристина с возрастом становится все больше похожа на маму", "Максим как-то располнел", "Срочно на диету, куда Алла смотрит?!" – ворчали критики. "Да это просто ракурс неудачный, он очень спортивный", "Красавец-мужчина, Кристина всегда поддерживала выбор Аллы Пугачевой", "Классные! Молодые, стильные, задорные!!!" – восторгались фанаты.

Не обошлось и без провокационных комментариев. "Вот это дело. Лучше бы Макс женился на дочке, нежели на маме", "Вы очень на маму похожи", "Симпатичная пара", "Прям как супруги", – изощрялись подписчики.

47-летняя Кристина старше супруга Примадонны на пять лет. Максим Галкин в свои 42 года смог покорить не только сердце Пугачевой – он сдружился с ее экс-супругом Филиппом Киркоровым. А Орбакайте всегда с пониманием относилась к новым возлюбленным звездной матери: она в отличных отношениях как с Киркоровым, так и с Галкиным, пишет Teleprogramma.pro.