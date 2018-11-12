"Эта песня будет вечной": возвращение Киркорова и Баскова довело до бешенства

Благодаря опубликованной в Сети фотографии телезрители смогли узнать некоторые подробности грядущего "Голубого огонька". Оказалось, что своим присутствием на экранах в этом году, как и в предыдущие разы, россиян будут радовать такие певцы, как Филипп Киркоров и Николай Басков. Вот только будут ли рады сами зрители? "Дни.ру" постарались выяснить.

"Эта песня будет вечной. В прошлые годы я уже высказывался критически о том, что создатели "Голубого огонька" застыли в далеком прошлом и не собираются ничего менять в его концепции. Судя по кадрам со съемок, которые просочились в соцсети снова Киркоров и Басков будут солировать со своими привычными "шутками", – в интервью " Дни.ру " член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Эксперт отметил, что эта парочка уже успела утомить публику. "Год и так прошел под "Цвет настроения синий" и "Ибицу", а теперь еще и снова "Голубой огонек" в этом же составе", – заметил он. Впрочем, есть кандидаты, которые своим появлением на "Голубом огоньке" могут взбесить народ даже больше, чем этот творческий дуэт. "Интересно, а Бузову пригласят? Ну что бы уж картина была полной", – иронично поинтересовался Вадим Манукян.

"А вообще конечно все это выглядит крайне печально. Константин Эрнст хоть какую-то работу над ошибками провел год назад, а тут все та же студия, судя по антуражу наверняка все те же столы с теми же звездами и накладным смехом. Похоже снова отбывают номер и вероятно нас ждет очередное фоновое шоу без малейшего намека на новые идеи", – заметил эксперт.

"Неужели каждый раз должны сотни тысяч россиян объединившись высказываться о том, что все это им надоело, чтобы что-то на ТВ менялось и находились новые идеи. Так вы молодежь от рэперов из YouTube и различных сомнительных персоналий никогда не оторвете. Господи, да неужели же это не понятно...", – заключил он.