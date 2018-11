Кейт Миддлтон вытеснила выскочку Меган Маркл из окружения Елизаветы II

В мероприятии одну из главных ролей играла королевская семья. Чтобы отдать дань памяти погибшим, на балконы Уайтхолльского дворца вышли Елизавета II, Кейт Миддлтон, Камилла Паркер Боулз, Меган Маркл и первая леди Германии Эльке Бюденбендер. В это время принцы Чарльз, Уильям и Гарри возлагали венки к мемориалу.

При этом Меган Маркл не пустили на балкончик к Елизавете II. Места рядом с королевой заняли герцогини Кембриджская и Корнуольская. Жену принца Гарри отправили на отдельный балкон к Эльке Бюденбендер. Маркл, которая во время поминальной службы улыбалась и стреляла глазками, в Уайтхолльском дворце едва не рыдала. Лицо Меган перекосило от сдерживаемых эмоций.

Однако эксперт по королевскому этикету Ричард Фицуильям заверил, что в подобной расстановке нет ничего оскорбительного, и герцогине Сассекской не стоит расстраиваться. "Дело в том, что на одном балконе дворца могли поместиться только три человека, не больше. Принц Филипп, обычно стоящий рядом с Елизаветой, отсутствовал на мероприятии, а принц Чарльз возлагал цветы, поэтому места рядом с королевой отдали Камилле и Кэтрин – будущим королевам-консортам", – пояснил в интервью The Sun специалист.

The Duchess of Cambridge and The Duchess of Sussex joined The Queen, The Duchess of Cornwall and Frau Elke Büdenbender to watch the Service from the balcony of the Foreign and Commonwealth Office. pic.twitter.com/y0Gy5ysULD