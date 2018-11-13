Болезнь сразила Виталину Цымбалюк-Романовскую
Накануне, 12 ноября, стало известно, что Мировой суд Москвы отложил на 20 ноября прения сторон по делу бывшей жены прославленного артиста Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской. Это связано с болезнью пианистки. "На улице такой мороз – простыла", – цитируют адвоката Виталины Ларису Широкову РИА Новости.
Сообщается, что в ходе прений сторон прокурор запросит наказание для Цымбалюк-Романовской. Дело слушается в закрытом режиме. Отметим, что Армен Джигарханян, инициировавший судебные разбирательства с Виталиной Цымбалюк-Романовской, не посетил ни одного заседания, хотя исход дела сильно зависит от его показаний.
У Виталины есть объяснение, почему актер упорно игнорирует слушания. "Говорят, что он в очень плохом состоянии. И поэтому я по-прежнему считаю, что он не знает, что идут судебные заседания. Он не знает, в чем он меня обвиняет, либо не он меня обвиняет. Я уверена, что он либо в неведении, либо не понимает вообще, что происходит, либо до него не доносят. И хотелось бы посмотреть в принципе, насколько он дееспособен физически и морально", – сказала Виталина в недавнем интервью.
Напомним, Цымбалюк-Романовскую обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни. По версии следствия, Виталина установила скрытую камеру в кабинете супруга, а затем передала видеозапись одному из популярных ток-шоу. По словам свидетеля обвинения Элины Мазур, камера работала полгода. Виталина якобы объяснила ее установку необходимостью следить за делами мужа.
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