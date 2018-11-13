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"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери

Эммануил Виторган с женой Ириной. Фото: www.globallookpress.com
26 февраля у 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней супруги Ирины Млодик родилась дочь Этель. Ирина уверяет, что рожала сама. По словам близкой подруги пары, для того чтобы произошло чудо, супруги использовали метод ЭКО. О том, как растет малышка, которой скоро исполнится девять месяцев, счастливая мама рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

Продолжение: "Это большая боль": Летучая вынуждена отказаться от еды
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"Такая чудесная, умненькая девочка у нас растет, достойная всяческих похвал, – хвастается Ирина. – Помогает с нам управляться с Этель нянечка, но и мы с Эммануилом Гедеоновичем проводим с ребенком достаточно много времени. У доченьки уже появилось два зуба. Причем, что интересно, когда они резались, дочь не плакала – очень терпеливый ребенок, нас лишний раз не беспокоит. Мы просто молимся, ведь кажется, что так не бывает. Уже берем девочку с собой на гастроли – в Германию, в Израиль".

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Рассказала Млодик и о том, на кого похож ребенок: "Что-то между мною и Эммой (так ласково она называет супруга. – Прим. ред.), хотя знакомые говорят, что у меня с мужем с годами все больше схожих черт во внешности". В этом нет ничего странного, ведь семьей они живут уже 15 лет, а знакомы и того больше – встретились на одном из фестивалей "Кинотавр", пересекалась по профессиональным интересам, связанным с театром.

Напомним, появление ребенка у столь взрослой пары прошло без осложнений. "Девочка родилась настоящим крепышом. Весила больше 4600 граммов, рост – 54 сантиметра. Она, наверное, почувствовала, что ее отец высокий и крепкий мужчина, и решила последовать нашей семейной традиции. Жена у меня, конечно, невероятно счастлива. После того как девочка родилась, спустя неделю она мне сказала, что хочет еще одного. Неважно, мальчика или девочку. Я, конечно, был ошарашен. Думал, что Ира устала, что ей нужен отдых, но она, видимо, считает иначе. Сегодня и меня только Этель спасает, иначе бы я лежал как развалюха и только иногда вечерами в спектаклях участвовал", – рассказывал тогда счастливый отец.

Автор: Феликс Грозданов13 ноября 2018, 11:10
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