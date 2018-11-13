"Это большая боль": Летучая вынуждена отказаться от еды

На открытии кондитерской Сергея Жукова и Регины Бурд на Арбате было не протолкнуться – звезды, которые обычно все время сидят на диете, в этот вечер расслабились и поглощали пирожные, торты и капкейки с такой охотой, что официанты только успевали подносить. Среди гостей была и телеведущая Елена Летучая. Корреспондент "Дни.ру" удивился, заметив, как эта стройная красавица налегает на десерты.

"Я больше года назад отказалась от всего сладкого, – призналась Летучая. – Но иногда какие-то вкусности все-таки себе позволяю. Например, люблю "Птичье молоко" и десерт "Анна Павлова" с сыром маскарпоне. Не могу себе отказать в удовольствии и иногда-иногда, для поднятия настроения, позволяю себе вкусности. Например, сегодня был исключительный случай, причем я не только себе маленькое пирожное ухватила, но несу еще пакетик и для своей семьи – для мужа и детей".

Летучая без сладостей легко обходится, хотя у нее очень большой список запрещенных продуктов. А вот что в холодильнике есть всегда, так это авокадо, овощи, зелень. "Меня часто спрашивают о секрете молодости и стройности, и я не скрываю секрета – надо правильно питаться, спать достаточное количество времени, с чем у меня, ввиду напряженного графика, очень сложно, – улыбнулась Елена. – Частенько езжу в специальные отели-клиники, чтобы поспать, восстановиться, проколоть витамины".

"Я очень плотно слежу за своим здоровьем, думаю о том, что ем, – заверила Летучая. – Хотя на фитнес не хожу – делаю зарядку дома, занимаюсь большим теннисом и йогой. Просто из-за интенсивного съемочного процесса не всегда могу позволить себе полноценный спорт. Но поприседать или подтянуться дома каждый день нахожу время".

Рассказала она и о подготовке к Новому году. "Поскольку у моего мужа (адвоката и предпринимателя Юрия Анашенкова. – Прим. ред.) есть дети (двое от предыдущих отношений. – Прим. ред.), мы никогда на праздники не улетаем из Москвы, а к нам в дом приезжают многочисленные родственники, – улыбнулась Летучая. – Мамы и папы готовят традиционные новогодние салаты типа оливье и сельди под шубой, а для меня это всегда большая боль, поскольку я такое не ем, и вынуждена отказаться от еды. Готовлю себе отдельно что-то нежирное".