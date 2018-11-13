Звезда "Дома-2" разделась догола (видео)
В клипе "Бомбовая" главная героиня поет голая в ванной, танцует тверк, делает колесо и просто веселится со своими друзьями. "Мы сделали это! Спасибо каждому из вас! Клип уже на YouTube. Люблю вас! Спасибо всем, кто пишет приятные отзывы. И неприятные – без вас никуда", – написала Овсянникова на своей странице в Instagram.
Пользователи Сети уже успели раскритиковать клип Маргариты: "Пошловато и непрофессионально", Кошмар!", "Бредятина", "Полнейший ужас. Опозорила себя только". И правда, сюжет ролика больше напоминает дешевую пародию на клип. Сама девушка отказалась комментировать смысл своего нового видео.
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