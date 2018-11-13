Боровшаяся с раком Юля Волкова рассказала о беременности

Юлия Волкова обнародовала фотографию, на которой запечатлена в свободном в талии платье. Поклонники предположили, что вышедшая замуж артистка ждет ребенка.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Волкова, прославившаяся участием в скандально известной группе "Тату", взбодрила поклонников, выложив свежий снимок, сделанный в лифте. На фото артистка запечатлела себя в платье с узором "гусиная лапка". Поклонники обратили внимание, что у наряда талия завышена, а сама одежда довольно свободно сидит на фигуре обычно стройной Юлии.

Неудивительно, что подписчики сделали вывод, будто Волкова беременна. Одни интернет-пользователи начали ее поздравлять, а другие, более осторожные, спрашивать, действительно ли артистка ждет ребенка.

"Юля беременна??? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Юлия, вы в положении?", "Беременная???", "Поздравляю! !!!!! Очень рада за тебя Юля!", "тоже показалось, что беременна, но скорее всего это такое платье. Я за это не люблю такой крой, даже супер худенькие девушки выглядят немножко беременными", "Кольцо на пальце и мне тоже кажется что вы в положении. Может быть обман зрения и просто такое платье", – прокомментировали кадр любопытствующие поклонники.

Самое интересное, что Юлия Волкова не оставила без внимания высказывания фанатов. Она ответила в комментариях: "Нет я не беременна, такая фотка". А вот насчет свадьбы фанаты не ошиблись. Артистка действительно недавно вышла замуж. Однако личность своего избранника певица предпочла не раскрывать.

Недавно в интервью Лере Кудрявцевой на шоу "Секрет на миллион" Волкова призналась, что счастлива в отношениях с мужчиной, который чуть старше ее. Певица подчеркнула, что не делит с избранником жилплощадь, потому что он живет в другой стране.

Кстати, на том же шоу стало известно, что Юлия Волкова боролась с онкологическим заболеванием. Она узнала, что у нее рак в первой стадии, когда проходила диспансеризацию. Юлия побывала в Германии и Израиле, но решила оперироваться в России, чтобы рядом были родные. Во время операции выяснилось, что у певицы особенности строения горла, поэтому оказался поврежден голосовой нерв, однако она смогла восстановиться и начать говорить.