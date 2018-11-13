Неожиданный поворот в деле об убийстве Игоря Талькова

Расследование убийства известного российского певца Игоря Талькова решено возобновить. Поводом стало ходатайство вдовы артиста, Татьяны.

Вдова певца Татьяна признана потерпевшей по делу об убийстве Игоря Талькова. Ранее в деле в качестве потерпевшей фигурировала мать артиста, однако она скончалась.

Сын певца, Игорь Тальков – младший, не знал, что дело об убийстве его отца возобновлено. По его мнению, которое приводит радиостанция "Говорит Москва", такое решение выглядит странно.

Убийство Игоря Талькова потрясло россиян. 6 октября 1991 года в петербургском дворце спорта "Юбилейный" певца застрелили. В преступлении обвинили охранника певицы Азизы, которая также участвовала в концерте, – Игоря Малахова. Однако экспертиза установила, что последний выстрел сделал администратор группы Талькова "Спасательный круг" Валерий Шляфман.

Однако в феврале 1992 года обвиняемый в убийстве Игоря Талькова Шляфман уже уехал в Израиль, с которым у России в то время не было договора об экстрадиции. Дело было приостановлено.

Игорь Тальков стал известен широкой публике после выступления в 1987 году на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды". Позже со своей группой "Спасательный круг" артист записал множество хитов – в частности, полюбившуюся россиянам песню "Летний дождь".

Недавно с сенсационным заявлением об убийстве Игоря Талькова в эфире Первого канала выступил бывший сотрудник московского уголовного розыска Сергей Ломов. Он дружил с Игорем Малаховым – на момент трагедии охранником и возлюбленным Азизы. Малахов признался другу, что обвиненный следствием в убийстве Игоря Талькова Валерий Шляфман не причастен к его смерти. И, возможно, роковой выстрел, погубивший артиста, сделал сам Малахов.