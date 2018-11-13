Стриж откровенно рассказала о романе с Макаревичем

Роман известной радиоведущей Ксении Стриж музыкантом Андреем Макаревичем длился около 4 лет. Детали своей личной жизни журналистка раскрыла в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Ксения Стриж никогда не задумывалась о детях. Как говорит сама радиоведущая, ее мужчины не просили ее рожать. Сейчас журналистка в счастливом браке с Андреем Сусиковым. Пара решилась усыновить ребенка, но пока подросток большую часть времени проводит в детдоме.

Артистические способности Ксения Стриж унаследовала от отца – актера театра и кино Юрия Волынцева. В первый раз девушка вышла замуж рано - ей едва исполнилось 18 лет. Ее избранника Игоря Минаева родители не приняли, и будущей звезде радиоэфира пришлось даже разорвать отношения с ними.

Мама журналистки считала, что Игоря интересует только квартирный вопрос, так как Минаев был не из Москвы. Родители Стриж так и не пришли на свадьбу дочери. Ксения с Игорем прожили вместе недолго – брак все же распался.

Но прошло немного времени, и Стриж закрутила роман с начинающим актером Алексеем Зеленовым. От него Ксения забеременела. "Носила ребенка недели три. Честно, думала об аборте. Потом потеряла ребенка, выкидыш. Значит, не судьба. На все воля Божья", – рассказала радиозвезда. Этот брак также продержался недолго.

Следующее свое любовное приключение Ксения вспоминает с особой теплотой. В ее жизни появился Андрей Макаревич. С известным музыкантом они так и не поженились. "Эти четыре года были разными, но я невероятно ему благодарна, повзрослела с ним. Закончилось все так же волшебно, как и началось. Все как-то непонятно было, сама не поняла, что произошло", - рассказала ведущая Корчевникову.