Вдова запретила Орловой приходить на шоу о Задорнове
На днях Первый канал показал очередной выпуск шоу "Сегодня вечером". В этот раз программа была посвящена Михаилу Задорнову, который умер год назад. Вспомнить артиста пришли его друзья, а также вдова Елена Бомбина с дочкой Еленой и первая супруга Велта Задорнова.
Зашла речь о так называемых музах сатирика. Вдова обвинила их в самопиаре. "Во все годы Михаил приглашал на свои выступления молодых исполнителей и исполнительниц. Он учился и учил их. Жаль, что не у всех хватает достоинства и уважения к памяти Михаила Николаевича и своего таланта, чтобы не использовать черный пиар после его ухода. Конечно, появление таких муз вызывает сочувствие и даже иронию", – высказалась Бомбина.
В ходе разговора было названо и имя "музы" – актрисы Марины Орловой. Женщину обвинили во лжи: дескать, на одном ток-шоу показали автограф Задорнова – "С любовью!" Однако на самом деле эту подпись на книге сатирика сделал его друг Брендон Стоун, который также принимал участие в концертах.
Журналисты связались с Орловой, чтобы она прокомментировала ситуацию. Та сообщила, что была бы рада сняться, но ей ясно дали понять, что не желают ее видеть на передаче. "Я сказала, что отменю все свои дела и с радостью выступлю. Разумеется, бесплатно. Мне казалось, что я должна это сделать, ведь я выступала с Михаилом Николаевичем на стольких концертах и даже помогла снять фильм по его сценарию ("Однажды в Америке, или Чисто русская сказка". – Прим. ред.). Но позже мне сказали, что на это предложение у Елены Бомбиной была неоднозначная реакция. Она сказала: "Нет, Орлову не надо", – цитирует Марину сайт "Комсомольская правда".
Актриса не понимает, с чем связана антипатия близких Задорнова к ней. По словам Марины, она заметила это "довольно поздно". Орлова предположила, в чем причина. "Наверное, это основано на каких-то личных домыслах, на банальной женской ревности. Хотя чего тут уже ревновать? Умер человек. Можно только вспоминать его добрым словом", – высказалась актриса.
В заключение Марина все же не смогла сдержать сожаления. "Конечно, первое оскорбление, которое можно придумать в адрес молодой девушки, не зная ее, – "наверное, она тупая, и, наверное, она с кем-то спит", – заключила Орлова.
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