Вдова впервые заговорила после скандального возобновления дела об убийстве Талькова

Вдова музыканта Игоря Талькова впервые высказалась после возобновления следствия по делу об убийстве супруга. Теперь у Татьяны Тальковой появилась надежда, что преступление, совершенное 27 лет назад, будет раскрыто.



Женщина уже посетила Следственный комитет, где ознакомилась со всеми экспертизами, представленными в деле. Она сообщила, что подписала документы о неразглашении информации, и не может раскрыть конкретные детали. Однако Татьяна надеется, что в ближайшее время в деле появятся новые обстоятельства.

"Ничего не могу сказать, нет никакой информации, уверенности, есть только надежда. Вы знаете, я наивный, наверное, человек – все равно верю в справедливость. Но в любом случае, такая вот волна через 27 лет, она придает мне уверенности и оптимизма", – рассказала Талькова в интервью Life.ru.

Пресс-секретарь жены музыканта Ирина Красильникова отметила, что действующее законодательство разрешает провести суд, даже если обвиняемый находится не на территории России. Ранее такой возможности не существовало. Единственный подозреваемый – концертный директор музыканта Валерий Шляфман – переехал в Израиль. Расследование убийства было с тех пор приостановлено, передает РИА ФАН.

Напомним, что знаменитый исполнитель Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во дворце спорта "Юбилейный". Трагедия произошла во время конфликта, возникшего между охранниками музыканта, его директором Валерием Шляфманом и телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым.