"Противное и гадкое заболевание": немощный Гафт нуждается в деньгах на лечение

У 83-летнего артиста целый букет хворей. Самая страшная – болезнь Паркинсона. Из-за нее он стал гораздо реже выходить на сцену родного "Современника", хотя стихи и эпиграммы на творческих встречах читает все еще по памяти.

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