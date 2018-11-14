Роскошные туалеты покойной Плисецкой будут показывать за деньги

Со дня смерти великой Майи Плисецкой прошло три с половиной года. Правда, прах до сих пор не захоронен. Согласно ее воле, оставшийся после кремации прах будет развеян над Россией. Но произойдет это лишь после того, как уйдет из жизни ее супруг, композитор Родион Щедрин. Их прах соединят и доставят в Россию. А пока урна будет храниться в семье. Впрочем, перед смертью прославленная балерина отдала еще одно распоряжение.

прочитано 4350 раз