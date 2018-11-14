Роскошные туалеты покойной Плисецкой будут показывать за деньги
Майя Михайловна была знатной красавицей. Ее точеная фигура была словно создана для дорогих дизайнерских туалетов и украшений. Муза дизайнеров и модельеров – так ее часто называли. Для ее балетных спектаклей костюмы шили Пьер Карден, Ив Сен Лоран, Хальстон и Жан-Поль Готье. Надя Леже подарила как-то длинную каракулевую шубку с кожаными аппликациями, а Эльза Триоле вручила короткое манто из белой норки. А Коко Шанель в 1962-м подарила Майе костюм с белым мундиром из плотного простроченного шелка, украшенного аксельбантами и золотыми полувоенными пуговицами.
Словом, гардероб Плисецкой – собрание настоящих шедевров. Историк моды Александр Васильев всегда про это знал и мечтал заполучить что-то из вещей в свою легендарную коллекцию, состоящую уже из 65 тысяч экспонатов.
"У меня есть дарители, многие охотно расстаются с вещами – и своими, и близких родственников, – рассказал Васильев. – Пример тому – огромная коллекция звезд советской эпохи. В ней – наряды Клары Лучко, Надежды Румянцевой, Валентины Серовой, Майи Плисецкой".
"Я посещал Родиона Щедрина в Мюнхене, и он передал мне вещи покойной супруги, – цитирует Васильева журнал "7Дней". – Это была просьба. Майя Михайловна, с которой я много раз встречался, говорила: "Именно Васильев сохранит то, что другие выкинут".
После реставрации туалеты Плисецкой будут, очевидно, показываться на платных выставках. "Моя коллекция – это мать-кормилица, – улыбается историк моды. – Если раньше я только тратил деньги на коллекцию, то теперь она и сама неплохо зарабатывает. Например, сейчас у меня одновременно открыто шесть выставок в разных городах".
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