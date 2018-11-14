"Новый год – новый муж": Началова откровенно о разрыве с очередным любовником

В Сети активно обсуждают, будто Юлия Началова порвала с очередным ухажером – судьей Вячеславом. Даже Андрей Малахов был встревожен, стал готовить очередное жаркое ток-шоу, а потом сообщил на страницах своего журнала StarHit: "Слухи о том, что певица рассталась со своим возлюбленным, не подтвердились". Но, как говорится, нет дыма без огня. Обеспокоенный корреспондент "Дни.ру" встретился с Юлей за кулисами "Детской песенки года".

"Не знаю, кто распускает эти грязные слухи, но смею вас заверить, что у нас с Вячеславом все в порядке, – откровенно призналась Началова. – Более того, я думаю о свадьбе – мы уже про это говорили с моим избранником. Причем я даже хочу позвать на церемонию своего бывшего мужа и отца своей дочери Евгения Алдонина (экс-капитан сборной России и московского ЦСКА, с которым певица была в браке на протяжении пяти лет. – Прим. ред.). Но пока мне нравится и тот конфетно-букетный период, который у нас сегодня".

О том, когда она снова пойдет под венец, певица не говорит. Хотя не исключено, что в наступающем году. "В моем репертуаре есть песня про Новый год и Рождество, а мой коллектив часто ее поет иначе: "Новый год – новый муж", – смеется Юля. – Они, конечно, преувеличивают. Кстати, в этот раз на Новый год я буду работать. И только после концерта посижу с дочерью и, конечно, Вячеславом. Готовлю ему интересный подарок".

Напомним, что о новом романе Юлии Началовой в светской тусовке заговорили, когда в июне 2018 года на премии канала МУЗ-ТВ она появилась под руку с таинственным красавчиком. Тогда на прямой вопрос корреспондента "Дни.ру" о роде занятий и состоянии парень отшутился: "Я работаю правозащитником, у меня неплохой доход". А позже он себя рассекретил: "Мне 38 лет, я судья, работаю в Нижнем Новгороде, состою в коллегии судей". Певица призналась, что уже познакомила 11-летнюю дочь Веру со своим очередным избранником.