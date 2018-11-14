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Шоу-бизнес

Волочкова дерзко ответила возмущенной Самбурской

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
В Сети разгорелся скандал после того, как в программе "Новые русские сенсации" на НТВ Анастасия Волочкова пнула чужую собаку. Актриса Настасья Самбурская предложила балерине постучать себе по голове, на что та дала дерзкий ответ.
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Журналисты связались с Анастасией Волочковой, чтобы та прокомментировала шумиху вокруг своей персоны. "Ну да, пнула я эту собаку. И что?" – заявила Анастасия Волочкова в беседе с телеканалом "360". Балерина дала понять, что не видит в своих действиях криминала. И, как артистка призналась репортерам в телефонном разговоре, собаку ей жалко не было. Таким образом балерина просто решила отомстить своим родственникам.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Анастасия Волочкова приехала в Санкт-Петербург, чтобы навестить своего отца, прикованного к инвалидной коляске после инсульта. За мужчиной на протяжении многих лет присматривали его гражданская жена Елена со своей дочерью Анной.

Буквально войдя в подъезд, балерина узнала от консьержки, что ее отца якобы избивают. Кипящая праведным гневом артистка поспешила в квартиру, где нашла лишь дочь своей мачехи, держащую на поводке белого бульдога.

Волочкова заявила, что женщины содержат своих животных (у Елены и Анны минимум две собаки и кот) лучше, чем ее отца. Возмущенная Анастасия прокричала: "Уберите это ***, этих собак ваших, к которым вы относитесь лучше, чем к моему отцу!" – и пнула бульдога в грудь.

Собака никак не отреагировала, тем самым дав понять, что балерина не причинила ей боли, но Анна немедленно вскочила и замахнулась на Анастасию. Теперь видео с этим инцидентом распространяется в Сети.

Не смогла остаться безучастной и актриса Настасья Самбурская. На своей страничке в социальной сети Instagram она написала: "Анастасия Волочкова, вы ***. По голове себе постучите. На всю Ивановскую, с камерой, выносить на глаза общественности что там происходит в вашей семье? Тихо нельзя сделать? На миру и смерть красна? Пинай себя по голове! растяжка позволяет, бедное животное-то причем? Сбитая летчица (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Автор: Наталья Аряева14 ноября 2018, 12:33
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