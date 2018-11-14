"Ты сделал меня женщиной": беременная Тодоренко публично обратилась к Топалову
Супруги посетили вручение премии журнала Glamour – ежегодное событие, которое собирает самых крупных звезд российского шоу-бизнеса. Влад Топалов и Регина Тодоренко получили награду в номинации "Пара года". Когда они поднялись на сцену, телеведущая решила воспользоваться важным моментом и обратилась к мужу.
Звезда рассказала, что после встречи с Топаловым повзрослела психологически. "Влад, спасибо, что сделал меня женщиной! Наконец-то спустил меня с пальмы, где я лазила пять лет. Я привыкла путешествовать, быть неряшливой..." – поделилась она.
Теперь Тодоренко мечтает получить звание "Супруга года". "На самом деле я жутчайшая жена. Я надеюсь, что в этом году получу от тебя титул "Супруга года". Спасибо, что взял меня в жены", – цитирует ее Teleprogramma.pro.
Напомним, что Влад Топалов сделал предложение Регине Тодоренко летом 2018 года на Корсике. Слухи о беременности украинской телеведущей появились летом, однако она отрицала все новости и скрывала живот под бесформенной одеждой.
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