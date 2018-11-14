Бледанс отказалась прийти на скандальное шоу Малахова

Эвелина Бледанс обратилась к заинтересованной общественности, гадающей, беременна она или нет. Актриса заявила, что не хочет обсуждать свое интересное положение, и даже отказалась это обсуждать с Андреем Малаховым.

Все началось с того, что Эвелина Бледанс сделала экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы скандально известного ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала в качестве донора генетического материала, артистка предпочла не называть. На программе стало известно, что процедура прошла успешно.

Однако прошло несколько недель, а внимательные поклонники и не менее любопытные журналисты так и не заметили подросшего животика у артистки. Сама Эвелина предпочитала не отвечать на вопросы о своем интересном положении. Упорное молчание артистки фанаты и представители СМИ расценили однозначно – якобы Бледанс потеряла ребенка.

Наконец высказалась и сама актриса. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эвелина опубликовала свежую фотографию и сопроводила ее интригующим текстом.

"Вы любите, когда вам делают больно?! Я нет, хотя и могу очень долго терпеть.... Не всегда все получается, как мечтал... Не надо спрашивать про беременность. Пожалуйста! Можно я не буду комментировать почему?! И к Андрею я отказываюсь идти с рассказом об этом, по– тому что не хочу это обсуждать. Хочу жить дальше и радоваться тому, что имею (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – заявила комедийная актриса.

Ранее Бледанс так рассуждала на ту же тему: "Вот как бывает – на душе тяжело, а на работе весело... Я вот думаю, на сколько меня еще хватит.... Я хочу, чтоб на фото и видео вы видели только мои улыбки и позитив! А если что-то не получается, если даже очень сильно больно – пусть за кадром! Не хочу больше ничем делиться... только радость! Только улыбка! У меня два сына, работа, солнце в душе! А мечты... оказывается иногда могут оставаться лишь мечтами... но, надо пробовать их осуществить! И возможно не сильно затягивать, чтоб вдруг не было поздно".