"По пути Максаковой": попавшего в скандал на Украине Ефремова гонят из России

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
партнеры
Пятница 2 ноября
Лента новостей
11:53
Казахстан призвал повышать международный статус ПА ОДКБ
11:53
Грузия приняла пять кораблей НАТО
11:45
В Карелии дома затопило нечистотами
11:35
В пожаре под Пензой погибли двое детей
11:29
Гагарина в красном платье затмила мрачную Валерию
11:28
В аварии под Москвой погибли два человека
11:24
Во Владивостоке лихач сбил женщину с ребенком и уехал
11:16
Раскрыты подробности финала сериала "Игра престолов"
11:02
Володин призвал другие страны вместе бороться с санкциями США
11:01
13-летний школьник до смерти запытал старушку за 150 рублей
10:53
Акинфеев рассказал о дедовщине в ЦСКА
10:48
Как "брутальный октябрь" повлиял на валютный рынок
10:35
Россиянам рассказали о резком росте цен на лекарства
10:07
Меркель встретили на Украине нацистским приветствием
10:00
Пропавший после вечеринки россиянин найден жестоко убитым
09:52
Танк задавил актера на съемках фильма под Калугой
09:43
13 погибших: автобус вылетел с моста из-за агрессивной пассажирки (видео)
09:29
В Красноярске поезд сбил женщину с пятилетним ребенком
08:50
В Москве в крупной аварии погиб человек
08:01
Умер народный артист России
21:59
Предавшего жену Глушакова опозорили при многотысячной толпе
21:57
Больна и стара: одинокой Моргуновой вынесли вердикт
21:37
Опустившийся Порошенко получил мощную оплеуху от Путина
21:27
Подозреваемых в групповом изнасиловании полицейских уволили из МВД
21:07
19 пострадавших: под Ульяновском опрокинулась маршрутка
20:59
Жительница Башкирии убила сына кухонным ножом
20:49
Вырезавшая шишку Меган Маркл показала жуткий шрам
20:37
Волгоградец сгорел заживо в собственном доме
20:33
Россиян предупредили о смертельной опасности салонов красоты
20:25
В парке Горького из-за обрушения фонтана погиб подросток
20:15
В Татарстане мужчина провалился в колодец
20:09
Андреева сделала странное заявление в лесу
19:54
Пресняков влез в скандал из-за диких проделок отца
19:52
В Нижнем Тагиле 5 вагонов поезда сошли с рельсов
19:26
Недолеченного Джигарханяна бросили на произвол судьбы
19:24
Житель Тюмени упал под комбайн и умер
19:10
В Омске семью осудили на 27 лет за зверское убийство пенсионерки
18:52
Названа смертельная опасность смартфонов
18:35
Посещающая ночами фабрики Бузова ищет мужчину
18:33
Боец Нурмагомедов приготовил для россиян роскошный подарок
18:18
ЦБ уличили в снижении стоимости активов "Югры"
18:18
Под Нижним Новгородом насмерть сбили пенсионера
18:17
68-летний Градский четвертый раз стал отцом
17:45
Незваный гость вторгся в квартиру ошарашенной Королевой
17:44
Киев пришел в ужас от угрозы Крымского моста
17:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 ноября 2018 года
17:05
Роскошная Шейк ошеломила престарелого принца Чарльза
16:56
Соловьев взорвался из-за жестокого изнасилования
16:27
"Свиньи": немытая пышка из шоу "Дом-2" взбесила Бородину
16:25
Сын-школьник расковырял Наталью Штурм до крови
16:19
На Украине сделали громкое заявление о войне с Россией
16:13
Под Ростовом столкнулись три машины и автобус
16:08
Известная модель умерла при загадочных обстоятельствах
15:49
"Это была массированная атака": неожиданное признание Димы Билана о шоу "Голос"
15:48
Прилепин жестко унизил Собчак за дерзкие нападки
15:39
Причастного к трагедии в "Зимней вишне" объявили в международный розыск
15:34
Дочь перестала узнавать 45-летнего Юру Шатунова
15:23
"Мы некрасиво поступили": обвиненная в воровстве Мишулина решилась на признание
15:21
Из мертвого Кобзона делают бренд
14:57
Больной раком телеведущий впервые появился после страшного известия
14:52
В Кургане покупательница порезала охранника магазина
14:41
Кремль объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке
14:27
В Ижевске пьяный водитель врезался в столб
14:26
Украинцы разнесли модный наряд Марии Захаровой
14:23
Ани Лорак отправляют на другой конец света после измены мужа
14:19
В Челябинске эвакуировали областное правительство
14:13
"Занавеска на голое тело": откровенный образ Лопес раскритиковали в Сети
14:03
Для Управления соцзащиты Митино построили новое здание
13:53
Обнародовано уникальное видео аварии ракеты "Союз" с экипажем
13:45
Пассажирку такси убило одинокое колесо КамАЗа на глазах постовых (видео)
13:41
Сябитова раскрыла секрет шоу "Давай поженимся!"
13:34
Поэтесса из Сибири стала звездой Playboy
13:25
Женщина сломала шею из-за спавшей собаки
13:24
"С гастролером-мужем вижусь раз в неделю": интимное признание Спиридоновой из "Голоса"
13:12
Футболисту-чемпиону дали два года колонии
13:08
Знаменитого актера избили в Москве
13:07
Андрей Шляховой покинул "Агросоюз"
13:03
Черный ящик рухнувшего Boeing подняли из воды
12:53
"Вспомните Жанну Фриске": онкобольную уговаривают делать аборт
12:50
Жена Сергея Жукова из "Руки вверх!" сообщила о расставании
12:41
Жительницу Башкирии насмерть сбили на пешеходном переходе
12:26
Знаменитый актер случайно "засветил" голую любовницу (видео)
12:26
Synergy Global Forum пройдет в Москве 26-27 ноября
12:18
Россия нанесла мощный удар по Украине
12:18
Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
12:13
"Теперь будет гулять с пупсиком": Мария Голубкина объявила о пополнении
12:12
Изнасиловавших до смерти приятеля поморов бросили за решетку
12:10
Мишулину довели до слез на шоу "Прямой эфир"
12:04
В Москве черные риелторы хоронили людей заживо
11:59
Пытавшихся бежать из Саудовской Аравии девушек нашли убитыми
11:48
Караченцов с того света прислал подарок Чуриковой
11:38
На территории ЗИЛа появится пешеходный бульвар
11:31
Госпитализированная Елена Воробей озвучила вердикт врачей
11:28
В Москве с многоэтажки сорвалась люлька со строителями
11:26
Дана Борисова выбивает алименты из бывшего мужа
11:24
Секс признали лекарством от многих болезней
11:20
Садист из "Дома-2" придушил любовницу во время секса
11:08
Украинские толстушки разделись до нижнего белья
10:46
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
10:38
На московского чиновника напали с ножом (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
Мишулина призвала покаяться завравшегося Еремеева
Веселую вдову "распяли" за неуместное поведение на поминках Караченцова
Под плевки украинцев: скандалист Ефремов уехал в Киев
"Мы некрасиво поступили": обвиненная в воровстве Мишулина решилась на признание
"Развод!": Шаляпин променял коротконогую Виталину на грудастых моделей
Шоу-бизнес

"По пути Максаковой": попавшего в скандал на Украине Ефремова гонят из России

Михаил Ефремов и Мария Максакова. Фото: Дни.ру
Михаил Ефремов удивил поклонников своего творчества из России заявлением, сделанным во время гастрольного тура по Украине. Перед местными журналистами он был весьма щедр на критику в адрес собственной страны. Некоторые считают, что актеру стоит подумать о переезде в Незалежную.
прочитано 8986 раз

Гастрольный тур Михаила Ефремова, который вместе с поэтом Андреем Орловым, известным как Орлуша, отправился радовать украинцев стихами и сценками об ужасах СССР и России, с самого начала приобрел скандальный оттенок. Еще больше вопросов к артисту появилось после его интервью украинскому радио "Новое время".

ПО ТЕМЕ

Под плевки украинцев: скандалист Ефремов уехал в Киев

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Ефремов рассказал украинским собеседникам, что "коммунистический морок" в России закончился. Впрочем, лучше от этого, по его словам, не стало, ведь появился другой – имперский. "Фантомные боли", – диагностировал актер. Эти слова вкупе с концертной программой, которой он потчует зрителей на Украине, создали ощущение, будто артист отправился за границу, чтобы поливать грязью Родину.

"Меня удивляет, насколько Ефремов в последнее время стал ненавидеть свою страну", – заявил "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. В том, что актер отправился на Украину, выступает там и дает интервью местным изданиям, по его мнению, нет ничего предосудительного. 

"Он артист. Должен быть вне рамок и границ, чтобы дарить свое искусство всему миру", – подчеркнул эксперт. "Но когда человек, выступая на украинском радио, поливает грязью свою страну, это уже сродни предательству. Он прекрасно понимает, что любые гадости в адрес России будут использованы враждебно настроенными к нашей стране украинскими властями в свою пользу", – уточнил Манукян.

В России уже были деятели культуры, которые слишком усердствовали в критике своей страны и не уставали нахваливать Украину. И если Ефремову близки их взгляды, возможно, стоит задуматься о переезде. "Если он так любит Украину в ее нынешнем виде и так ненавидит современную Россию, может, ему самое время пойти по пути Максаковой?" – предположил Манукян.

Между тем Марат Башаров поддержал своего друга и коллегу, хотя, по его признанию, не слышал, что тот сказал на украинском радио. "Думаю, каждый человек, гражданин, живущий в нашей стране и любой точке мира, имеет право на выражение своей точки зрения. Понятно, что он публичный человек, но это его мнение. Уже проблема каждого – воспринять это по-своему", – цитирует актера НСН.

О праве на выражение собственного мнения вспомнил и Владимир Соловьев. "Я бы не хотел комментировать его слова, потому что у нас свобода слова, и каждый может говорить то, что считает нужным", – цитирует ведущего РИА ФАН. "Его право считать так, как он считает. Многие считают совсем иначе", – добавил Соловьев.

"Михаил – талантливый актер, у него есть право на свое видение того, что происходит. Кому-то это кажется "мороком и фантомными болями", кому-то – возрождением России. Если ему это кажется фантомами, советую съездить в Крым, поговорить с гражданами Российской Федерации и понять, что думают они", – посоветовал он.

Напоследок Соловьев заметил, что следить за каждым словом артиста нужно, когда он находится на сцене. В случае выражения политических взглядов это не столь существенно.

Автор: Демьян Донской 2 ноября 2018, 08:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Михаил Ефремов и другие утомленные солнцем звезды

567

комментарии

Политика

Опустившийся Порошенко получил мощную оплеуху от Путина
На Украине сделали громкое заявление о войне с Россией
Путин нашел управу на распоясавшегося Порошенко
Лукашенко оправдали за шашни с американцами

Шоу-бизнес

Вскрылась связь Веры Брежневой и смертельно больного телеведущего
Мстительная Джоли закрутила роман с бывшим мужем любовницы Питта
Оголившаяся Лорак предстала с цветочком на причинном месте
"Я вам в ноги поклонюсь!": изменившаяся Аллегрова обратилась к народу

Проишествия

В Москве черные риелторы хоронили людей заживо
На московского чиновника напали с ножом (видео)
Жуткие кадры пожара в московской гостинице
188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета

Lifestyle

Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
Группа "Пикник" выступит на концерте с роботом-гитаристом
Запрещенная на Украине Вика Цыганова отказалась от переговоров
В Москве прошел лучший международный турнир года по бальным танцам
Шоу-бизнес

Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии

Художник и подумать не мог, что поминки могут быть веселыми

Шоу-бизнес

Оголившаяся Лорак предстала с цветочком на причинном месте

Певицу распекли за концертный наряд
Политика

Меркель встретили на Украине нацистским приветствием

Канцлер ФРГ побеседовала с Петром Порошенко
Шоу-бизнес

Ушлую Собчак поймали на воровстве

Телеведущая попала впросак

Гороскоп

Больна и стара: одинокой Моргуновой вынесли вердикт
Бизнес-гороскоп на ноябрь 2018 года
Гороскоп здоровья на ноябрь 2018 года
Пропавшая Лобода больше года сражалась со страшной болезнью

Фоторепортажи

Поэтесса из Сибири стала звездой Playboy
Украинские толстушки разделись до нижнего белья
Эротическая фотосессия дочери Джонни Деппа
Эффектная Розанова затмила скромную Навку

Спорт

Предавшего жену Глушакова опозорили при многотысячной толпе
В первенстве Загитовой усомнились
Сексуальную Туктамышеву обласкали после триумфа
Дерзкая фигуристка назвала Загитову и Медведеву делящими кусок мяса кошками

Регионы

Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
Во взрыве в здании ФСБ обвинили анархистов
В Челябинске у модели вытащили кусок стекла из глаза
Разъяренные россияне набросились на педофила-убийцу первоклассника (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru