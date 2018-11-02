"По пути Максаковой": попавшего в скандал на Украине Ефремова гонят из России

Михаил Ефремов удивил поклонников своего творчества из России заявлением, сделанным во время гастрольного тура по Украине. Перед местными журналистами он был весьма щедр на критику в адрес собственной страны. Некоторые считают, что актеру стоит подумать о переезде в Незалежную.

Гастрольный тур Михаила Ефремова, который вместе с поэтом Андреем Орловым, известным как Орлуша, отправился радовать украинцев стихами и сценками об ужасах СССР и России, с самого начала приобрел скандальный оттенок. Еще больше вопросов к артисту появилось после его интервью украинскому радио "Новое время".

Ефремов рассказал украинским собеседникам, что "коммунистический морок" в России закончился. Впрочем, лучше от этого, по его словам, не стало, ведь появился другой – имперский. "Фантомные боли", – диагностировал актер. Эти слова вкупе с концертной программой, которой он потчует зрителей на Украине, создали ощущение, будто артист отправился за границу, чтобы поливать грязью Родину.

"Меня удивляет, насколько Ефремов в последнее время стал ненавидеть свою страну", – заявил " Дни.ру " член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. В том, что актер отправился на Украину, выступает там и дает интервью местным изданиям, по его мнению, нет ничего предосудительного.

"Он артист. Должен быть вне рамок и границ, чтобы дарить свое искусство всему миру", – подчеркнул эксперт. "Но когда человек, выступая на украинском радио, поливает грязью свою страну, это уже сродни предательству. Он прекрасно понимает, что любые гадости в адрес России будут использованы враждебно настроенными к нашей стране украинскими властями в свою пользу", – уточнил Манукян.

В России уже были деятели культуры, которые слишком усердствовали в критике своей страны и не уставали нахваливать Украину. И если Ефремову близки их взгляды, возможно, стоит задуматься о переезде. "Если он так любит Украину в ее нынешнем виде и так ненавидит современную Россию, может, ему самое время пойти по пути Максаковой?" – предположил Манукян.

Между тем Марат Башаров поддержал своего друга и коллегу, хотя, по его признанию, не слышал, что тот сказал на украинском радио. "Думаю, каждый человек, гражданин, живущий в нашей стране и любой точке мира, имеет право на выражение своей точки зрения. Понятно, что он публичный человек, но это его мнение. Уже проблема каждого – воспринять это по-своему", – цитирует актера НСН.

О праве на выражение собственного мнения вспомнил и Владимир Соловьев. "Я бы не хотел комментировать его слова, потому что у нас свобода слова, и каждый может говорить то, что считает нужным", – цитирует ведущего РИА ФАН. "Его право считать так, как он считает. Многие считают совсем иначе", – добавил Соловьев.

"Михаил – талантливый актер, у него есть право на свое видение того, что происходит. Кому-то это кажется "мороком и фантомными болями", кому-то – возрождением России. Если ему это кажется фантомами, советую съездить в Крым, поговорить с гражданами Российской Федерации и понять, что думают они", – посоветовал он.

Напоследок Соловьев заметил, что следить за каждым словом артиста нужно, когда он находится на сцене. В случае выражения политических взглядов это не столь существенно.