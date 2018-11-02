Мстительная Джоли закрутила роман с бывшим мужем любовницы Питта
В августе этого года знаменитости встретились в одном из нью-йоркских ресторанов, чтобы поговорить о новом кинопроекте. Во время беседы о работе Анджелина и Джастин прониклись симпатией друг к другу.
Оказалось, у звезд много общего. Друзья Джоли и Теру утверждают, что артисты испытывают друг к другу нежные чувства.
Новость о романе Анджелины Джоли и Джастина Теру шокировала бывшую жену актера Дженнифер Энистон, сообщает Pinkvilla.com. Напомним, что роковая красотка разрушила ее первый брак: на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" начала встречаться с Брэдом Питтом.
Говорят, после того как Джоли и Питт подали на развод, Брэд вновь закрутил роман с Дженнифер. Возможно, Анджелина решила отомстить обоим, начав романтические отношения с Джастином.
Напомним, что Энистон развелась с Питтом в 2005 году, а за Теру вышла через десять лет. Зимой текущего года пара официально объявила о разводе. Джоли и Питт находятся в бракоразводном процессе.
Как писали "Дни.ру", Анджелина Джоли собиралась стать женой таинственного английского миллиардера. Якобы она уже запланировала пышное свадебное торжество, которое начнется с церемонии венчания.
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