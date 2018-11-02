Вскрылась связь Веры Брежневой и смертельно больного телеведущего

Эдуард Мацаберидзе пришел на шоу Ивана Урганта и рассказал о том, как поборол лимфому. Выяснилось, что помощь телеведущему оказала певица Вера Брежнева, за что он публично поблагодарил ее.

Весной Эдуард Мацаберидзе озвучил свой диагноз – у него нашли лимфому. Телеведущий признался, что впал в отчаяние, но потом собрался с силами и решил бороться. Два месяца назад Мацаберидзе закончил лечение, после чего врачи сделали контрольные замеры и тест ПЭТ-КТ, показавший, что лимфомы больше нет. Эдуард отправился в Израиль, где медики подтвердили: болезнь ушла.

Мацаберидзе вернулся к обычной жизни. Он снова начал работать и даже стал гостем передачи "Вечерний Ургант". Ведущий сообщил, что справился с болезнью благодаря не только своевременному лечению, но и юмору. "Я ни в коем случае не хочу насмехаться над теми, кто проходит через все это прямо сейчас, но мне было легче открыться и смеяться", – признался он.

Рассказывая о своей ежедневной борьбе с болезнью, Эдуард показывал инфузомат, которого ласково назвал Валерчиком, и посвящал этому прибору посты. "Что я хочу сказать по поводу Валерчика. Конкретно этот прибор спас не одну жизнь – где-то под сотню уже. Его в свое время в наше отделение гематологии в институт рака привезла Вера Брежнева. Вот за это я ей хотел сказать огромное спасибо! Это единственный инфузомат, который работает максимально корректно, без сбоев", – подчеркнул Мацаберидзе в беседе с Ургантом.

Телеведущий был удивлен и тронут поддержкой, в том числе от абсолютно посторонних людей. А еще рядом с Эдуардом были самые близкие: мать, жена с дочкой и друзья, которые не позволяли ему падать духом.