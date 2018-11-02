Родившую жену 68-летнего Градского назвали садисткой

Стало известно, что молодая возлюбленная подарила Александру Градскому сына. Блогер Лена Миро не сдержала эмоций.

На своей официальной странице в "Живом журнале" Лена Миро прошлась по прославленному артисту, наставнику шоу "Голос" Александру Градскому. Текст она озаглавила так: "Садистка какая-то".

Лена призналась, что испытывает к пожилым уважение и особенный трепет: "Их нужно оберегать. Помогать нести сумки из магазина. Не расстраивать их, не спорить, не огорчать. Мало ли, вдруг сосудик лопнет от напряжения, и помрет пожилой человек просто так? Нехорошо".

Миро отметила, что не все такие хорошие, как она, и перешла к сути. Сообщив, что гражданская жена Марина Коташенко родила Александру Градскому сына, блогер начала фантазировать, как проходил процесс зачатия.

"Старый, больной человек, лишний вес которого намекает на скорый инсульт. Сверху он, снизу? И молодая жена пытается выжать из несчастного хотя бы каплю. Лицо багровеет. Глаза наливаются кровью. Тучный пенсионер задыхается. Может быть, даже пукает от усердия. Вот-вот, казалось бы, конец – но нет, в таком возрасте эрекция крайне нестойкая. Нужно начинать все сначала. И ведь с первого раза, даже если подгадать овуляцию, далеко не факт, что наступит беременность. Кто ответит за то, если сердце не выдержит?!" – задалась вопросом Миро.

"Может быть, молодая жена издевалась все-таки не над грузным и старым мужем? Ну не могу я принять того факта, что совести у женщины нет – издеваться над стариком в постели!" – заключила Лена.

Напомним, что избранница Александра Градского младше его на 32 года, однако разница в возрасте их не смущает. Влюбленные вместе уже 15 лет. В 2014-м у них родился сын Александр. У мэтра отечественной сцены есть старшие наследники – 37-летний Даниил и 32-летняя Мария.