"Заплевали на Украине": новые подробности грязной выходки Собчак

Известную ведущую украинцы раскритиковали за плагиат. На своей странице в Instagram Ксения Собчак разместила пост, опубликованный ранее автором статей и эссе в интернете Анжеликой Хоффманн.

В тексте, который гуляет по Сети в разных вариантах, говорится о человеческих отношениях и жизненных ценностях. То, что Собчак разместила немного измененный пост Хоффман, заметили пользователи соцсетей из Украины. Они уличили знаменитость в плагиате и буквально заплевали в комментариях.

"Ой, ну все! Ксюша Собчак тоже зашкварилась на плагиате. Минаев внимательно прочитал инстаграмный пост Звезды и нашел, откуда стырила (здесь и далее стилистика, орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала на своей странице в Facebook журналистка Татьяна Николаенко.

"Потому что прогонять текст на антиплагиат и корректироваты западло). А стащить хочется", "Возможно, это все вопрос даже не о плагиате, а о пиарщиках, которые пишут от чужого имени. Если добросовестный пиарщик – плагиата не заметят, но все равно это чужой голос, который выдается за свой", – поддержали автора поста соотечественники. Заметили плагиат на странице Ксении Собчак и российские фолловеры.

Telegram-канал "Беспощадный пиарщик" не остался в стороне. "Девочки, выяснилось, что сммщик Ксении Анатольевны промышляет *** как минимум с лета. В комментарии даже приходила автор умных мыслей и просила ее косплеить с подписью", – гласит сообщение о грязной выходке Ксении Собчак.