"Из пешки в дамки": Цымбалюк-Романовская утерла нос Джигарханяну

Бывшая супруга Армена Джигарханяна учится жить заново после тяжелого развода. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась хорошим настроением с подписчиками в социальных сетях.

Виталина не замкнулась в себе и старается вести активный образ жизни: посещает светские вечеринки, общается с поклонниками, ходит на телепрограммы. Недавно объектом внимания прессы стали ее отношения с певцом Прохором Шаляпиным. Однако артисты утверждают, что их связывает только дружба.

Цымбалюк-Романовская опубликовала фотографию c Шаляпиным на своей странице в Instagram, и сопроводила снимок жизнеутверждающим стихотворением:

"Все будет хорошо,

Оставьте ваши спешки.

Все будет хорошо:

И выйдут в дамки пешки,

И буду сны к деньгам,

И дождички пройдут по четвергам.

Все будет хорошо".

Эти строчки она позаимствовала из лирической комедии Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова "Сослуживцы". По этой пьесе был снят советский фильм "Служебный роман".

Недавно пианистка приняла участие в показе российского дизайнера Ильи Шияна на Неделе моды в Москве. На подиум она вышла вместе с Шаляпиным. Виталина была в белом свадебном платье, а Прохор – в черной футболке и белом костюме. Журналисты и поклонники засыпали экс-супругу Джигарханяна комплиментами: "Ослепительная", "Ангел чистой красоты", "Чаровница", "Лучик света".

