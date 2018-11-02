Меньщиков сделал амулет из украденных старых трусов Бузовой

Сегодня о этом мало кто помнит, но в далеком 2004 году у Ольги Бузовой был роман со Степаном Меньщиковым. Правда, эти отношения не всегда были ровными.

"Оля была молодой, красивой и харизматичной, – вспоминает Меньщиков. – Она принимала ухаживания ребят, но ни с кем серьезных отношений не начинала. Я тогда решил попробовать свои силы и стал заигрывать с ней. Помню, как на дружеском свидании мы наряжали новогоднюю елку, хотя был самый разгар лета..."

Бузова так нравилась Меньщикову, что тот все время пытался ее удивить и покорить. "Как-то я принес Ольге завтрак – композицию из банана и двух апельсинов. Только представьте: открываешь глаза утром, а тут банан", – улыбается бывший участник одиозного телепроекта.

А потом Степа решился на отчаянный шаг. "Однажды я украл у нее трусики и приколотил их у себя над кроватью, сделал красивое панно. Конечно, Бузовой было приятно это все", – цитируют Степана сайт dom2life.ru и журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".

Из кружевного исподнего фаворитки Меньщиков сделал амулет, талисман и оберег. Мысль о том, что застиранные трусишки касались самых интимных частей тела Оли, его дико возбуждала.

Напомним, что у Степана Меньщикова также были романы с Аленой Водонаевой, Викторией Боней, Александрой Харитоновой и другими девушками с проекта. А Ольга Бузова вступала в связь со Стасом Каримовым, Романом Третьяковым и Алессандро Матераццо. После ухода из "Дома-2" она стала женой футболиста Дмитрия Тарасова, этот брак продлился четыре года. Сейчас Оля снова в активном поиске кавалера.